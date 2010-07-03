Американского миллиардера арестовали по подозрению в торговле людьми

Фото: ТАСС/ZUMA/Uma Sanghvi

В Нью-Йорке арестовали американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна. Его подозревают в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Предполагается, что он предстанет перед судом в понедельник, 8 июля.

По данным телеканала CBS Miami, Эпштейна задержали в аэропорту Нью-Джерси, после того как его личный самолет прилетел из Парижа.

Ранее миллиардера обвиняли в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.

В конце мая сообщалось, что американский продюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, предложил выплатить 44 миллиона долларов потерпевшим и кредиторам.

С осени 2017 года более 80 женщин, среди которых были известные актрисы и модели, публично рассказали о домогательствах и сексуальном насилии со стороны Харви Вайнштейна. По трем из этих случаев продюсеру предъявили обвинения. Также в отношении Вайнштейна подан ряд гражданских исков. 25 мая прошлого года продюсер добровольно сдался полиции Нью-Йорка, но в тот же день его отпустили под залог в миллион долларов.