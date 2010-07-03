Вайнштейн предложил 44 млн долларов потерпевшим и кредиторам

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Американский продюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, предложил выплатить 44 миллиона долларов потерпевшим и кредиторам, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на адвокатов Вайнштейна.

Обвиняемый предлагает около 30 миллионов долларов в качестве компенсации урона, нанесенного потерпевшим женщинам, кредиторам, экс-членам руководства и сотрудникам Weinstein Company.

В счет судебных издержек помощников и подчиненных Вайнштейна могут выплатить еще 14 миллионов долларов.



Отмечается, что это не касается суда над Вайнштейном в Нью-Йорке, который начнется в июне.

С осени 2017 года более 80 женщин, среди которых были известные актрисы и модели, публично рассказали о домогательствах и сексуальном насилии со стороны Харви Вайнштейна. По трем из этих случаев продюсеру предъявили обвинения. Также в отношении Вайнштейна подан ряд гражданских исков. 25 мая прошлого года продюсер добровольно сдался полиции Нью-Йорка, но в тот же день его отпустили под залог в миллион долларов.

Адвокат Вайнштейна Бен Бранфман утверждает, что все выдвинутые в отношении его клиента обвинения являются ложными. Из-за скандала 66-летний Вайнштейн покинул кинокомпанию Weinstein Company, а также был исключен из членов Американской академии киноискусств.