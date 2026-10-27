Ресторан в Китае начал продавать тарталетки с жуками-плавунцами

Фото: scmp.com

Заведение в китайском городе Шуньдэ провинции Гуандун представило необычный десерт – яичные тарталетки с хрустящими жуками-плавунцами, которые внешне напоминают крупных тараканов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Новинку представили в начале октября. Снимки тарталеток с крупными насекомыми быстро разошлись по соцсетям. Владелец заведения объяснил, что используемые в десерте жуки не относятся к тараканам. Он также отметил их питательную и лечебную ценность. В традиционной китайской медицине этих насекомых применяют для улучшения кровообращения, укрепления мышц и костей, а также ухода за кожей.

Перед подачей жуков обрабатывают, чтобы убрать специфический запах, а затем обжаривают при точно заданной температуре. Благодаря этому они становятся хрустящими. Крылья оставляют на месте, чтобы сохранить характерный внешний вид и вкус. По описанию владельца, в десерте сочетаются сладкие и соленые оттенки, а верхняя часть напоминает хрустящий картофель.

Ресторатор рассказал, что ради необычного угощения некоторые посетители приезжают из других городов. Однако в китайских социальных сетях тарталетки вызвали и негативную реакцию. Многие пользователи признались, что сама идея попробовать такое блюдо вызывает у них отвращение.

"Я даже смотреть на это не могу, не то что есть", – написал один из комментаторов.

Ранее Минпромторг России предложил выделить в меню отелей, пансионатов, домов отдыха и заведений общепита отдельную категорию "русский завтрак". В нее могут войти сырники, блины, каши, запеканки, мясные и рыбные блюда, выпечка, кисели, квасы, морсы и травяные чаи.

Для продвижения инициативы ведомство планирует разработать специальную эмблему, а заведениям рекомендуют обозначать такие блюда отдельно, не отказываясь от привычного ассортимента.

