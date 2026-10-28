Собянин: спортивный комплекс с тремя бассейнами построят в районе Зябликово

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Спортивный комплекс с тремя бассейнами планируют построить в районе Зябликово в 2028 году. Об этом Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX.

Мэр столицы отметил, что комплекс возведут на Воронежской улице – по соседству с жилыми домами и парком "Долина реки Шмелевки". Общая площадь здания превысит 4,4 тысячи квадратных метров. Внутри предусмотрят зоны для занятий спортом и общественные пространства.

Кроме того, проектом предусмотрен аквакомплекс. В него войдут большой оздоровительный бассейн размером 16 на 25 метров, детский бассейн и гидромассажный бассейн для восстановления после тренировок. Тренажерный зал разместят на большей части второго этажа. Предусмотрены и залы групповых программ для йоги, пилатеса, силовых и функциональных тренировок.

По словам Собянина, прилегающую территорию благоустроят и озеленят. У здания будет парковка для велосипедов и машин.

Всего с 2011 года на юге столицы возвели 22 спортивных объекта. Новые места для занятий спортом рядом с жильем соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее Собянин рассказал, что в Москве в ближайшие три года планируют построить 49 спортивных объектов. В частности, на программу "Спорт Москвы" и другие задачи в 2027–2029 годах из бюджета города выделят 432,5 миллиарда рублей. Также продолжится проведение спортивных мероприятий и фестивалей для всех жителей столицы.