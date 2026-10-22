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22 октября, 17:05

Мэр Москвы

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на западе Москвы

Фото: sobyanin.ru

В 2025 году на западе столицы было реализовано три крупных проекта благоустройства, а в текущем сезоне – еще два. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

По его словам, у метро "Молодежная", рядом с аллеей 11-ти Героев Саперов, обновили зеленую зону. Там заменили освещение, отремонтировали дорожки и создали места для отдыха. Для спорта открыли многофункциональную площадку с теплой раздевалкой – летом там можно играть в футбол и баскетбол, зимой работает каток.

Также появились фитнес-станция с боксерской грушей и силовыми тренажерами, столы для настольного тенниса и велопрокат. Для детей обустроили комплекс игровых площадок с множеством качелей, горок и развивающих элементов.

В Дорогомилове привели в порядок сквер за музеем "Бородинская битва". Там уложили удобные пешеходные дорожки, поставили новые скамейки и парковые качели, высадили дополнительные деревья, разбили газоны и цветники.

По просьбам жителей создали спортивный кластер с многофункциональной площадкой, тренажерами и столами для пинг-понга. Площадку для выгула собак полностью обновили и оснастили снарядами для тренировок.

Кроме того, благоустроили квартал на улице 1812 года возле дома 8, корпусов 1 и 2, а также дома 10, корпусов 1 и 12. Там проложили новые пешеходные дорожки, организовали зоны отдыха со скамейками и качелями, заменили старые детские городки на современные с безопасным покрытием.

Для спортсменов установили турники и снаряды для бокса. Во дворах обновили асфальт и добавили парковочные места, высадили молодые деревья, разбили цветники и газон, а также проложили экодорожки.

"Создание комфортной среды рядом с домом – наш неизменный приоритет. Поэтому продолжаем делать район за районом еще уютнее и удобнее для жизни", – резюмировал градоначальник.

Ранее специалисты завершили комплексное благоустройство 4-го Красносельского переулка. Проезжую часть покрыли почти 2,5 тысячи квадратных метров нового асфальтобетона. Для пешеходов сделали более одной тысячи квадратных метров тротуаров, а городские газоны благоустроили на площади 684 квадратных метра. Помимо этого, в переулке обновили старые светильники.

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