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22 октября, 10:28

Город

В центре Москвы благоустроили 48 дворов на средства от платных парковок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Центральном административном округе Москвы завершили благоустройство 48 придомовых территорий. Работы профинансировали за счет поступлений от платных парковок, сообщает столичный Дептранс.

Больше всего дворов обновили в Хамовниках, Замоскворечье и Басманном районе. Там привели в порядок тротуары и пешеходные дорожки, отремонтировали детские и спортивные площадки, обновили асфальт, оборудовали зоны отдыха, благоустроили клумбы и восстановили газоны.

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Заммэра столицы по по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов добавил, что по распоряжению Сергея Собянина деньги от оплаты уличных парковок ежегодно заранее направляют на благоустройство дворов. В 2026 году на эти цели выделили 15,8 миллиарда рублей. В прошлом году по всей столице за счет парковочных сборов обновили более тысячи дворов.

Сведения о работах в других округах Москвы опубликованы на сайтах управ в разделе "Благоустройство на средства от платных парковок".

Также в Москве во дворах и общественных пространствах установили новые шахматные и теннисные столы. Площадки появились в том числе в Красносельском, Мещанском, Таганском районах, Сокольниках, Выхино-Жулебино и Некрасовке. В некоторых местах их дополнили детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и навесами.

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