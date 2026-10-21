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21 октября, 09:00

Город

В центре Москве завершили благоустройство 4-го Красносельского переулка

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Комплексное благоустройство 4-го Красносельского переулка закончили в Центральном административном округе столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Работы охватили участок между Верхней Красносельской улицей и 3-м Красносельским переулком. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили все задачи раньше намеченного срока.

Для масштабного дорожного ремонта привлекли бригаду из 14 человек и пять единиц крупной специализированной техники. Привести переулок в порядок в кратчайшие сроки помогли слаженные действия и эффективное использование тяжелых машин. Кроме того, благодаря этому удалось избежать создания долгосрочных неудобств для жителей района.

Проезжую часть покрыли почти 2,5 тысячи квадратных метров нового асфальтобетона. Для пешеходов сделали более одной тысячи квадратных метров тротуаров, а городские газоны благоустроили на площади 684 квадратных метра.

Помимо этого, в переулке обновили старые светильники. На пешеходных переходах появились современные опоры контрастного освещения, были смонтированы новые дорожные знаки для регулирования трафика, а также нанесена разметка.

Ранее стало известно, что в Троицке продлили улицу Академика Черенкова до Калужского шоссе. Там сделали четыре полосы движения, по которым будет ходить наземный городской транспорт. Помимо этого, в рамках работ специалисты оборудовали съезд на улицу Академика Дыхне к объектам торговли и выезд на Калужское шоссе, а также съезд с Калужского шоссе в сторону поселка подсобного хозяйства Минзаг.

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