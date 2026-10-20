В Северном Бутове появится новый выезд из района

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Северном Бутове появится новый выезд с территории района на Новобутовскую улицу. Об этом сообщает заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в Юго-Западном округе построят новый участок Проектируемого проезда № 585. Он свяжет Новобутовскую улицу, улицу Академика Глушко и бульвар Дмитрия Донского. Протяженность дороги превысит 700 метров. Новая дорога будет двухполосной. Также планируются перекладка коммуникаций и благоустройство территории на площади около гектара.

"Сейчас идет проектирование объекта, завершить которое планируем в следующем году", – сказал Ефимов.

В настоящее время, чтобы попасть на улицу Академика Глушко с Московского скоростного диаметра или Варшавского шоссе, автомобилистам приходится совершать перепробег около двух километров, отметил глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Василий Десятков.

"Реализация данного проекта создаст связку между улицей Академика Глушко и территорией вблизи жилой застройки, интегрируя локальные проезды в общую транспортную схему района", – добавил Десятков.

Ранее стало известно, что в Троицке продлили улицу Академика Черенкова до Калужского шоссе. Там сделали четыре полосы движения, по которым будет следовать наземный городской транспорт. Также в рамках работ специалисты оборудовали съезд на улицу Академика Дыхне к объектам торговли и выезд на Калужское шоссе, съезд с Калужского шоссе в сторону поселка подсобного хозяйства Минзаг.

