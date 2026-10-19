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19 октября, 14:35

Город

Благоустройство прогулочной зоны с амфитеатром завершили в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В кинопарке "Москино" завершили благоустройство зоны для прогулок и отдыха рядом с натурной площадкой "Разрушенный замок". Там проложили дорожки, поставили лавочки и разместили амфитеатр. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Декорация представляет готический замок с дозорной башней, въездными воротами и другими постройками. Ее возвели для съемок фильма "Щекотун". Комплекс вошел в туристическую инфраструктуру кинопарка: посетители могут здесь гулять, отдыхать и участвовать в культурных мероприятиях.

В амфитеатре планируют читать лекции, проводить творческие встречи и показывать театральные постановки. У входа установили крупную скульптуру из камня, а рядом с ней – две скамьи из светлого камня с высокими спинками.

Попасть в обновленную зону можно во время экскурсий по кинопарку. Вход на территорию – по билетам, во время прогулок гости могут увидеть, где и как создается современное российское кино.

Кинопарк "Москино" находится в ведении столичного департамента культуры. Это объект московского кинокластера и часть проекта Сергея Собянина "Москва – город кино".

На его территории работают восемь съемочных павильонов и 74 натурных и интерьерных декорации, среди которых "Брестская крепость", "Провинциальные города Европы", "Юзовка", "Шахты", "Европейский город", "Современная Москва", "Рейхстаг", "Русский средневековый город", "Города Восточной Европы" и другие площадки.

Ранее стало известно, что около 1 200 экскурсий провели в кинопарке "Москино" с начала 2026 года. Наиболее высокий рост посещаемости замечен в июле, августе и сентябре – более чем в 2,5 раза, в мае же зафиксировали трехкратный рост. Такие показатели подтверждают, что форматы, ориентированные на семейную аудиторию, востребованы.

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