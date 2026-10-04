Около 1,2 тыс экскурсий прошло в кинопарке "Москино" с начала года

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С начала 2026 года в кинопарке "Москино" провели около 1 200 экскурсий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Наиболее заметный рост посещаемости зафиксирован в июле, августе и сентябре – более чем в 2,5 раза, а в мае – трехкратный рост. Такие показатели подтверждают востребованность форматов, ориентированных на семейную аудиторию.

Экскурсии в кинопарке предлагают новый способ подачи информации. Например, маршрут "Прогулка по Древней Руси" построен на декорациях, которые служат картой. Через них посетители знакомятся с бытом и этапами духовного развития предков, погружаются в эпоху известных исторических личностей.

Посетителей ждет путешествие в мир, где оживает биография княгини Ольги, послужившая основой для сериала Валерии Гай Германики. Затем группа переносится в эпоху Андрея Боголюбского, где Давид Ткебучава отснял драматические эпизоды картины "Князь Андрей".

В рамках экскурсии "За кадром. Тайны большого кино" участники осматривают улицы, площади и районы, ставшие декорациями для картин разных стран и времен. Зрители любого возраста выясняют, в каких лентах использовались эти локации, и осознают масштаб работы команды, стоящей за каждым кадром.

Обзорная экскурсия – одна из самых популярных. Она раскрывает устройство киноиндустрии и проводит гостей по рабочим площадкам. Участники маршрута гуляют по различным городам, проникают в павильоны и интерьеры, где кипела съемка как исторических драм, так и современных блокбастеров.

Вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи также отражаются в экскурсионных программах. Особое значение имеют декорации "Разрушенная крепость", "Москва 1940-х" и "Рейхстаг" – здесь проходили съемки военных проектов. На этих площадках создается эффект полного погружения: вместо абстрактных образов из учебника учащиеся встречаются с эмоционально насыщенной картиной прошлого.

Билеты на экскурсии можно купить на сайте "Мосбилет".

Ранее в кинопарке объединили 30 построек в стилистике древнерусского зодчества и модерна на новой площадке "Сказочный город". Площадь комплекса составляет 3,4 гектара. Он находится рядом с натурными декорациями "Холмы" и "Современная Москва", а также новым складским комплексом.