Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 15:48

Общество

Участники медиаклассов познакомились с профессиями в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Учащиеся столичных медиаклассов приняли участие в съемках первого вертикального сериала "Новенькая против К.Л.А.В.Д.И.И", которые проходили в декорациях кинопарка "Москино", передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки города.

Школьники снимали бэкстейджи, брали интервью у актеров и членов съемочной группы, а затем монтировали собственный фильм о сериале. Куратор проекта "Медиакласс в московской школе" Ксения Зимина отметила, что многие ребята увлеклись творческой атмосферой и задумались о карьере в кино.

В рамках практики старшеклассники попробовали себя в роли ассистентов режиссера, сценаристов, актеров массовых сцен, скрипт-супервайзеров и вторых режиссеров. Съемки проходили на двух площадках кинопарка: декорацией школы стала "Современная Москва", а уличные сцены снимали в "Центре Москвы". Кроме того, школьники побывали в кинотеатре "Москино Чтиво" и на Воробьевых горах, где также провели съемочный день.

Выпускница медиакласса школы № 1811 "Восточное Измайлово" Анна Шишкова рассказала, что декорации произвели на нее сильное впечатление. Она решила попробовать себя в роли актрисы, а также помогала выставлять реквизит и готовить актеров к сценам вместе с костюмером. Другая ученица этой же школы, Дарья Горбунова, планировала познакомиться с профессией оператора, но в итоге также снимала бэкстейджи и интервью.

Ученик школы № 1517 Тихон Месевренко отметил, что это был его первый опыт участия в масштабном проекте. Он сыграл в массовых сценах, получил несколько реплик и даже внес правки в сценарий. По его словам, на площадке царила дружеская атмосфера и можно было задать вопрос любому члену команды.

Ранее в кинопарке "Москино" впервые организовали катание на легендарной русской тройке. Развлечение стало частью проекта "Лето в Москве" и позволило посетителям почувствовать себя героями русских сказок и советских исторических фильмов.

С 15 августа в кинопарке появятся и другие виды конных прогулок – посетители смогут прокатиться в экипаже с одной лошадью, парной упряжке или четверике.

Читайте также


образованиеобществогород

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика