Участники медиаклассов познакомились с профессиями в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Учащиеся столичных медиаклассов приняли участие в съемках первого вертикального сериала "Новенькая против К.Л.А.В.Д.И.И", которые проходили в декорациях кинопарка "Москино", передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки города.

Школьники снимали бэкстейджи, брали интервью у актеров и членов съемочной группы, а затем монтировали собственный фильм о сериале. Куратор проекта "Медиакласс в московской школе" Ксения Зимина отметила, что многие ребята увлеклись творческой атмосферой и задумались о карьере в кино.

В рамках практики старшеклассники попробовали себя в роли ассистентов режиссера, сценаристов, актеров массовых сцен, скрипт-супервайзеров и вторых режиссеров. Съемки проходили на двух площадках кинопарка: декорацией школы стала "Современная Москва", а уличные сцены снимали в "Центре Москвы". Кроме того, школьники побывали в кинотеатре "Москино Чтиво" и на Воробьевых горах, где также провели съемочный день.

Выпускница медиакласса школы № 1811 "Восточное Измайлово" Анна Шишкова рассказала, что декорации произвели на нее сильное впечатление. Она решила попробовать себя в роли актрисы, а также помогала выставлять реквизит и готовить актеров к сценам вместе с костюмером. Другая ученица этой же школы, Дарья Горбунова, планировала познакомиться с профессией оператора, но в итоге также снимала бэкстейджи и интервью.

Ученик школы № 1517 Тихон Месевренко отметил, что это был его первый опыт участия в масштабном проекте. Он сыграл в массовых сценах, получил несколько реплик и даже внес правки в сценарий. По его словам, на площадке царила дружеская атмосфера и можно было задать вопрос любому члену команды.

Ранее в кинопарке "Москино" впервые организовали катание на легендарной русской тройке. Развлечение стало частью проекта "Лето в Москве" и позволило посетителям почувствовать себя героями русских сказок и советских исторических фильмов.

С 15 августа в кинопарке появятся и другие виды конных прогулок – посетители смогут прокатиться в экипаже с одной лошадью, парной упряжке или четверике.

