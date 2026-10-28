Число погибших при столкновении двух поездов в Испании достигло 64

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Число погибших в результате железнодорожной катастрофы в Испании достигло 64. Об этом сообщило издание ABC со ссылкой на главу правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсиа-Пахе.

Авария произошла утром 28 октября в провинции Толедо между городами Лос-Йебенес и Урда. Два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи. После катастрофы в Испании задерживаются более 100 поездов.

По предварительной информации, пострадали 179 пассажиров. Гарсиа-Пахе уточнял, что около 50 человек получили серьезные травмы. К "зеленой" категории с легкими повреждениями относятся 30 человек. Им уже оказали помощь.

В посольстве РФ в Мадриде уточнили, что информации о российских гражданах, которые пострадали при столкновении поездов, пока нет. Ведомство находится в постоянном контакте с испанскими компетентными органами.

Причиной аварии могла стать ошибка сотрудника оператора железнодорожной сети Adif на фоне сбоя системы безопасности. Работник, устранявший неполадки, не предупредил об опасном сближении поездов.