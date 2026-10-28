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28 октября, 20:29

Наука

Разведка США опознала китайский космоплан на спутниковом снимке

Фото: ТАСС/Zuma

Разведывательное управление Пентагона (DIA) заявило, что на спутниковом снимке, который есть в открытом доступе, присутствует китайский экспериментальный многоразовый космоплан. Об этом сообщает портал War Zone (TWZ) со ссылкой на доклад ведомства.

По данным компании Vantor, спутник WorldView-3 сделал снимок космоплана на орбите 28 мая 2024 года с расстояния около 90 километров. До этого было непонятно, изображен ли на фотографии китайский аппарат или американский X-37B. DIA внесло в доклад более четкую версию изображения.

Портал указал, что конструкция китайского аппарата похожа на X-37B. На фотографии есть небольшие крылья, два хвостовых киля и открытые створки отсека полезной нагрузки. Vantor уточнила, что к хвостовой части пристыкован отдельный спутник с солнечными батареями.

При этом в Пентагоне обратили внимание на две основные китайские модели космопланов – Shenlong и Tengyun. Однако в ведомстве не рассказали, какая из них запечатлена на снимке.

Ранее над засекреченной "Зоной 51" в Неваде увидели возможный прототип истребителя F-47. Снимок, на котором видно летательный аппарат, был сделан к югу от города Рейчел. Отмечалось, что он летел на очень малой высоте, а по форме совпадал с представлениями об "истребителе-невидимке".

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