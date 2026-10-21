21 октября, 03:52В мире
Космический объект диаметром 3,4 метра нашли в кукурузном поле в США
Фото: facebook.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Stevens County Minnesota Sheriff's Office
В американском штате Миннесота обнаружили крупный металлический предмет диаметром 3,4 метра, напоминающий космический мусор. Об этом сообщает портал People.
Сообщение о таинственных обломках в кукурузном поле поступило в офис шерифа 14 октября. Прибывшие на место полицейские подтвердили находку.
Как рассказали местные власти, объект не представляет опасности для людей. В скором времени его уберут с поля.
Ранее российские ученые обнаружили в донных отложениях Онежского озера слой, который может свидетельствовать о падении крупного космического тела около 12,8 тысячи лет назад.
Маркером древней катастрофы стал так называемый розовый горизонт – слой с резкой сменой окраски в толще озерно-ледниковых глин. В нем исследователи нашли высокую концентрацию микроскопических частиц оксида железа размером от десятков до сотен микрометров.