В Домодедово и Жуковском снова ввели ограничения на полеты

Фото: depositphotos/Chalabala

В аэропортах Домодедово и Жуковский вновь ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.

Пассажирам рекомендуют следить за информацией о вылетах и прилетах на онлайн-табло авиагаваней.

Ранее аналогичные меры повторно ввели во Внуково.

Сбои в работе московских авиагаваней начались в ночь на 29 октября на фоне атаки украинских беспилотников на Москву. Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице сбили 72 беспилотника.