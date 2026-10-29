Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорту Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропорту Жуковский сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. При этом во Внуково и Домодедово сохраняется особый порядок обслуживания рейсов. Об этом сообщила Росавиация.

Такой режим связан с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.

В Росавиации пояснили, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов на онлайн-табло аэропортов.

Сбои в работе московских авиагаваней возникли на фоне атаки украинских беспилотников на Москву. Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице сбили 57 беспилотников.