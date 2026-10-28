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28 октября, 23:50

Политика

Ушаков сообщил о формировании российской делегации для переговоров по Украине

Фото: kremlin.ru

Россия в ближайшее время определит состав делегации для трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Основные участники уже намечены, однако окончательный список пока не утвержден, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

"Наш состав не определен. У нас костяк есть, конечно, но состав, я думаю, что в ближайшее время будет", – сказал он.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию конфликта в трехстороннем формате. Среди ключевых тем он назвал гарантии безопасности для России и Украины после достижения окончательных мирных договоренностей.

Президент РФ также подчеркнул, что обсуждение не должно ограничиваться двусторонними вопросами. По его словам, участникам предстоит затронуть и общую архитектуру европейской безопасности.

Встреча представителей России, США и Украины пройдет в Абу-Даби. Ушаков отметил, что дату переговоров объявят в ближайшее время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Кремль сообщит о сроках встречи, когда они станут известны.

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