Пушков: новые удары по Ирану грозят ростом цен на топливо в Европе

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Возобновление военной операции США против Ирана после ноябрьских выборов в конгресс может привести к серьезным последствиям для мировой экономики и безопасности стран Ближнего Востока. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

По оценке сенатора, новый виток конфликта не позволит Вашингтону добиться военной победы или капитуляции Тегерана. При этом последствия эскалации затронут не только страны региона, но и сами Соединенные Штаты.

Пушков также предупредил о возможном росте цен на топливо в странах Евросоюза накануне зимы. По его мнению, европейским государствам придется столкнуться с дополнительными экономическими трудностями.

"Страны ЕС вновь пострадают перед зимой от цен на топливо, которые наверняка уйдут в рост, и не раз вспомнят времена гарантированного поступления газа и нефти из России", – написал парламентарий.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс по поручению американского лидера Дональда Трампа направил письмо представителю Ирана, чтобы выяснить перспективы возобновления переговоров. Послание было адресовано секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи.