Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:30

Политика
Главная / Новости /

Пушков: новые удары по Ирану грозят ростом цен на топливо в Европе

Пушков раскрыл, чем грозит Европе возобновление ударов США по Ирану

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Возобновление военной операции США против Ирана после ноябрьских выборов в конгресс может привести к серьезным последствиям для мировой экономики и безопасности стран Ближнего Востока. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

По оценке сенатора, новый виток конфликта не позволит Вашингтону добиться военной победы или капитуляции Тегерана. При этом последствия эскалации затронут не только страны региона, но и сами Соединенные Штаты.

Пушков также предупредил о возможном росте цен на топливо в странах Евросоюза накануне зимы. По его мнению, европейским государствам придется столкнуться с дополнительными экономическими трудностями.

"Страны ЕС вновь пострадают перед зимой от цен на топливо, которые наверняка уйдут в рост, и не раз вспомнят времена гарантированного поступления газа и нефти из России", – написал парламентарий.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс по поручению американского лидера Дональда Трампа направил письмо представителю Ирана, чтобы выяснить перспективы возобновления переговоров. Послание было адресовано секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика