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28 октября, 22:32

Транспорт

Дептранс напомнил о перекрытиях в центре Москвы 29 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта перекроют в центре Москвы с 08:00 в четверг, 29 октября. В этот день ожидается высокая загруженность на дорогах, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

С 08:00 и до окончания мероприятия движение будет закрыто на улицах Москворецкой, Тверской от Тверского бульвара до Моховой улицы, Моховой от улицы Воздвиженки до Тверской улицы, Охотном Ряду, Петровке от Дмитровского переулка до Театрального проезда, Большой Никитской от Романова переулка до Моховой улицы, Волхонке и Ленивке, а также на Новой и Старой площадях.

Более того, транспорт не сможет проехать по Москворецкой, Кремлевской и Пречистенской набережным, Большому Москворецкому и Малому Устьинскому мостам, по проездам Театральному, Китайгородскому и Соймоновскому.

Парковка будет запрещена на улице Варварке до 23:59 29 октября.

Кроме того, в связи с проведением саммита "Россия – Африка" в центре столицы изменятся маршруты городского транспорта. Они начнут действовать 29 октября с 08:00 до окончания мероприятия. Некоторые маршруты укоротят, другие будут работать только на двух участках.

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