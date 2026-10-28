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28 октября, 21:01

Политика

МИД РФ выразил соболезнования Испании после железнодорожной катастрофы

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

МИД России выразил соболезнования народу Испании, а также родным и близким погибших в результате столкновения двух скоростных пассажирских поездов в провинции Толедо, сообщили в ведомстве.

Российская сторона передала слова поддержки семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Авария с поездами между городами Лос-Йебенес и Урда произошла 28 октября. Два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи. По предварительным данным, погибли 68 человек, около 50 получили травмы различной степени тяжести. Власти не исключают увеличения числа жертв, поскольку несколько человек находятся в критическом состоянии.

Одной из возможных причин катастрофы могла стать человеческая ошибка на фоне сбоя системы безопасности. Правительство рассматривает версию, согласно которой сотрудник оператора железнодорожной сети Adif не предупредил об опасном сближении поездов во время ремонта системы.

После аварии движение на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией полностью остановили. Мадридский центр переливания крови призвал жителей срочно стать донорами, а ВОЗ перенесла заключительный день глобального саммита по вопросам ожирения, проходившего в Мадриде.

В Испании объявили трехдневный национальный траур с 29 по 31 октября. Посольство России в Мадриде сообщило, что сведений о пострадавших российских гражданах нет. Обращений за помощью от соотечественников не поступало, диппредставительство поддерживает связь с испанскими властями.

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