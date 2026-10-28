Захарова заявила, что Россия ждет реакции Армении на слова об "Иванах"

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Россия ожидает однозначной реакции властей Армении на высказывание губернатора Ширакской области Давида Арушаняна о неких "Иванах". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По словам дипломата, подобные высказывания представляют собой "откровенно хамские неонацистские лозунги", которым не должно быть места в обществе, особенно в Армении, где внимательно относятся к вопросам истории.

Поводом для заявления Захаровой стала публикация Арушаняна от 17 октября. Он выступил против празднования Дня города Гюмри, организованного оппозиционной партией "Сильная Армения", и написал, что "гюмрийцы – это не ваши Иваны".

В посольстве России заявили, что подобные высказывания могут провоцировать национальную неприязнь к россиянам. Дипломаты также напомнили, что в Ширакской области находятся российская военная база и подразделения пограничников, а подобная риторика противоречит многовековой дружбе двух народов.

