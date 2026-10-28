28 октября, 18:51Политика
Песков назвал "растяжимым" понятие "скорое время" для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Фото: kremlin.ru
Слова президента США Дональда Трампа о возможной скорой встрече с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским следует воспринимать с поправкой на то, что сроки ее проведения пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Life.ru.
"Понятие "скорое время" – растяжимое", – отметил представитель Кремля.
При этом Песков подчеркнул, что возможной трехсторонней встрече должна предшествовать длительная и "скрупулезная" подготовка. По его словам, российская сторона придерживается этой позиции.
Ранее Трамп на военной базе Эндрюс под Вашингтоном заявил о намерении в ближайшее время организовать встречу с Путиным и Зеленским. Он отметил, что США видят значительный прогресс в отношениях с Москвой и Киевом.
Также американский лидер утверждал, что Россия и Украина стремятся заключить мирную сделку для урегулирования конфликта.