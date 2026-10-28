В Сети заговорили об эффекте Манделы из-за звезды на флаге СССР

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Пользователи соцсети X заговорили об эффекте Манделы, обсуждая звезду на флаге СССР. Как оказалось, многие не помнят, чтобы она на нем присутствовала.

Один из пользователей опубликовал два варианта флага: со звездой над серпом и молотом и без нее. Публикация собрала миллионы просмотров. Автор поинтересовался, когда пятиконечная звезда появилась на советском флаге. В комментариях многие пользователи признались, что помнят флаг СССР только с серпом и молотом.

Однако советский флаг никогда не корректировали, а звезда на нем была с самого начала: в 1923 году ее включили в официальное описание флага. С 1924 года и до распада СССР в 1991 году флаг использовался именно в таком виде.

Ранее телеведущий Андрей Малахов опроверг распространенное в интернете ложное воспоминание о своем участии в рекламе стирального порошка. Он подчеркнул, что не существует видеозаписи, где он произносит фразу "Tide или кипячение?", и назвал это эффектом Манделы.

