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22 октября, 12:09

Шоу-бизнес

Малахов опроверг интернет-миф, что он якобы рекламировал стиральный порошок

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Телеведущий Андрей Малахов опроверг распространенное в интернете ложное воспоминание о своем участии в рекламе стирального порошка. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию блогера Регины Джи в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Малахов подчеркнул, что не существует видеозаписи, где он произносит фразу "Tide или кипячение?".

"Поиски можно завершить! Да, это эффект Манделы", – заявил он.

В действительности в рекламе снимался актер Владимир Тишко, однако многие пользователи соцсетей уверены, что видели в ней именно Малахова.

Эффектом Манделы называют ситуацию, когда люди помнят события или детали, которых в действительности не было. История с рекламой порошка считается одним из наиболее известных примеров этого явления в русскоязычном интернете.

Ранее певец Стас Костюшкин заявил, что современные песни слишком быстро теряют актуальность, поэтому у артистов не остается времени на создание хитов. Раньше композиции месяцами звучали на радио, а теперь на их продвижение отводят около двух недель. По словам певца, из-за этого исполнители выпускают новые треки каждую неделю.

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