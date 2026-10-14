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14 октября, 14:59

Шоу-бизнес

Григорий Лепс заявил об отсутствии голоса у Мадонны

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Народный артист России Григорий Лепс раскритиковал вокальные способности американской исполнительницы Мадонны, сообщает телеграм-канал ROCKET MAG.

Тем не менее российский музыкант назвал карьеру певицы феноменом и отметил ее высокую работоспособность, однако усомнился в качестве вокала. Лепс заявил, что Мадонне не хватает ни голоса, ни подачи.

По мнению артиста, образец профессионального вокала демонстрируют оперные артисты Большого театра и миланского театра "Ла Скала". Сам Лепс также признал, что не обладает голосом.

"Там голоса в опере. А у нас тембр голоса и какой-то диапазон. Все. Узнаваемость, произведения, репертуар. Все!" – объяснил певец.

Ранее Лепс опроверг сообщения о том, что начал жить вместе с новой избранницей. Артист также с иронией прокомментировал слухи о покупке дорогостоящего особняка. Певец пошутил, что только из новостей узнал о собственном богатстве. При этом Лепс признался, что сейчас перспектива приобрести собственный дом привлекает его больше, чем любовные отношения.

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