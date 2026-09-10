10 сентября, 13:59Шоу-бизнес
Лепс прокомментировал слухи о новой девушке
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Народный артист России Григорий Лепс опроверг слухи, что начал жить вместе с новой избранницей. Подробностями личной жизнь певец поделился в беседе с Woman.ru.
Также 64-летний артист с иронией отнесся к сообщениям о своем внезапно обнаружившемся богатстве в виде дорогостоящего особняка.
"Новый дом купил? Я, оказывается, состоятельный человек и даже не подозревал", – пошутил музыкант.
Однако, по словам Лепса, сейчас он скорее рассматривает покупку собственного дома как более привлекательную перспективу, чем любовь.
Ранее Лепс рассказал о причине развода с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Певец признался – он до сих пор сожалеет, что не удалось сохранить семью. Однако обстоятельства и его "безобразное", по словам артиста, поведение привели к разрыву.