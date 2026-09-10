Лепс прокомментировал слухи о новой девушке

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Народный артист России Григорий Лепс опроверг слухи, что начал жить вместе с новой избранницей. Подробностями личной жизнь певец поделился в беседе с Woman.ru.

Также 64-летний артист с иронией отнесся к сообщениям о своем внезапно обнаружившемся богатстве в виде дорогостоящего особняка.

"Новый дом купил? Я, оказывается, состоятельный человек и даже не подозревал", – пошутил музыкант.

Однако, по словам Лепса, сейчас он скорее рассматривает покупку собственного дома как более привлекательную перспективу, чем любовь.

Ранее Лепс рассказал о причине развода с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Певец признался – он до сих пор сожалеет, что не удалось сохранить семью. Однако обстоятельства и его "безобразное", по словам артиста, поведение привели к разрыву.