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10 сентября, 15:40

Шоу-бизнес

Блогеру Лерчек вновь провели операцию из-за болей в спине

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/im__lu_

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вновь оказалась в больнице: ночью ее госпитализировали, а утром провели процедуру блокады для уменьшения болей в спине. Об этом в Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил ее жених, хореограф Луис Сквиччиарини.

По его словам, вмешательство было несложным и проводилось под местной анестезией. Сквиччиарини также показал кадры, на которых Лерчек отправляется на процедуру.

"Проводится блокада от болей в спине. Надеемся на улучшение ее самочувствия после этого", – написал хореограф.

Ранее Сквиччиарини сообщил об ухудшении состояния здоровья Чекалиной. По его словам, у нее начались сильные боли в ногах и врачи установили ей катетер с контрастом. Позже он добавил, что врачи пока не понимают, что происходит с блогером.

В 2024 году Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Они перевели за границу свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов.

Чекалин признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Лерчек ранее приостанавливали из-за диагностированного у нее онкологического заболевания, однако впоследствии расследование возобновили.

В августе суд назначил блогеру условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор Артема Чекалина 28 сентября

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