В Госдуме рекомендовали отказаться от покупки новых iPhone

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Россиянам следует воздержаться от покупки новых iPhone 18 Pro, iPhone Pro Max и складного iPhone Duo. Об этом "Газете.ру" заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Парламентарий считает, что платить большие деньги за гаджет, который компания – производитель Apple может в любой момент заблокировать, опрометчиво. Он также отметил, что западные сервисы, особенно американские, постоянно создают проблемы для российских граждан и под предлогом различных обвинений вводят новые санкции.

"Я хотел бы порекомендовать нашим гражданам с осторожностью покупать технику Apple, потому что она может быть дистанционно просто заблокирована. Мне кажется, нашим гражданам пора переходить на какие-то более универсальные средства", – добавил собеседник издания.

Ранее приложения холдинга VK, включая "ВКонтакте", "Дзен", "VK Мессенджер", VK Video, "Одноклассники" и Mail.ru, были удалены из российского App Store. Представители корпорации назвали действия Apple необоснованными, а в Минцифры России заявили, что удаление приложений является политически мотивированным решением.

Позднее VK подал иск против трех структур Apple. Российская компания потребовала вернуть сервисы в App Store и восстановить для пользователей возможность получать уведомления из них.