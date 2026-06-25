Эксперт Муртазин: РКН может технически ограничить отдельные функции iOS

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роскомнадзор (РКН) может технически ограничить работу отдельных сервисов Apple на территории страны. Об этом "Газете.ру" заявил аналитик Эльдар Муртазин.

Так он прокомментировал возможные последствия обращения Минцифры России в Федеральную антимонопольную службу после удаления приложений VK из магазина приложений App Store. По словам эксперта, такая жалоба может положить начало техническим ограничениям работы операционной системы iOS в РФ.

Муртазин уточнил, что есть различные способы ограничения работы устройств Apple, в том числе блокировка по IMEI – международному идентификатору мобильного оборудования. Он также считает, что РКН способен нарушать работу отдельных сервисов iOS, в частности механизмов идентификации пользователей, однако у россиян останутся функции, которые позволят это неудобство нивелировать.

По мнению аналитика, вероятность введения ограничений может повлиять на рынок.

"Отток iOS-пользователей однозначно будет, потому что людей пугает перспектива ограничений функциональности устройств. При этом неважно, с какой стороны эта угроза исходит. Телефоны достаточно дорогие – люди не готовы тратить большие деньги за устройства, которые могут утратить часть опций, поэтому начнут искать более стабильную альтернативу", – пояснил собеседник издания.

25 июня из российского App Store пропали сервисы VK, в том числе "ВКонтакте" и "Дзен". В Минцифры такие действия сочли политически мотивированным решением, так как оснований для блокировки нет, а сами приложения выполняют социально значимые функции.

Ведомство также указало, что Apple не выполняет требования законодательства РФ в выборе поисковой системы и предустановке российского магазина приложений, в связи с чем направило материалы в ФАС для проверки на недобросовестную конкуренцию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала удаление российских приложений из App Store очередным проявлением западной политической цензуры.