Компания Apple оштрафована за неисполнение обязанностей по распространению информации

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Американскую корпорацию Apple обязали выплатить штраф из-за повторного нарушения обязанностей по распространению информации в интернете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичных судов.

Размер выплаты составил 500 тысяч рублей. Постановление вынес мировой судья 374-го участка Таганского района Москвы.

Компания, в частности, была признана виновной по части 1.1 статьи 13.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Эта же инстанция ранее вынесла схожее решение в отношении мессенджера Telegram. Сервис был привлечен к ответственности по статье "Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в интернете информации или страницы". Сумма штрафа достигла 3,8 миллиона рублей.

Тем временем объем задолженности американской корпорации Google LLC, принудительно взыскиваемой на территории России, достиг почти 42 миллиардов рублей. Всего против компании открыто 62 исполнительных производства.

В рамках этих дел с Google взыскиваются административные штрафы за нарушение российского законодательства, исполнительные сборы, а также удовлетворяются требования имущественного характера в пользу как физических, так и юридических лиц.

