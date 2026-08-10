Олимпийской чемпионке гимнастке Листуновой отказали в визе в Хорватию

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Хорватия вновь отказала в выдаче визы победительнице Олимпийских игр по спортивной гимнастике Виктории Листуновой для участия в чемпионате Европы. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики РФ.

Однако решение было пересмотрено в отношении гимнасток Ангелины Мельниковой и Анны Калмыковой. Девушки выступят на турнире и 10 августа вылетят в Загреб.

Федерация гимнастики России поблагодарили президента Европейского гимнастического союза Фарида Гаибова и гендира организации Лизу Вортманн за последовательную позицию в защите прав и интересов спортсменов, а также СМИ и болельщиков за поддержку.

Однако в отношении остальных еще 5 членов сборной отказ так и не пересмотрен.

Ранее сообщалось, что за 2 дня до запланированного вылета на ЧЕ лидеры женской сборной по спортивной гимнастике, а также часть спортсменов и специалистов мужской команды не получили хорватские визы. Официальных решений об отказе в выдаче виз федерация не получала.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионату мира по спортивной гимнастике. В ходе состязаний также разыграют первые командные квоты на Олимпиаду 2028 года.

