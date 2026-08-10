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10 августа, 16:14

Общество

Путин рассказал, как онемел, впервые выехав за пределы Ленинграда

Фото: РИА Новости/Сергей Фадеичев

Владимир Путин на встрече с представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития поделился воспоминаниями о том, как в юности впервые выехал за пределы родного Ленинграда и был поражен обликом города.

Президент напомнил, что родился и вырос в Ленинграде. Однако в рамках соревнований ему необходимо было выехать за пределы города.

"Не буду называть город. Я до этого почти не выезжал из Ленинграда. Вот приехал в этот город большой. Вышел на привокзальную площадь и онемел!" – поделился глава государства.

Он признался, что "никогда не мог себе представить, что есть такие города". Путин пояснил, что зданий было много. Однако, по его словам, это выглядело "хаотично". Президент отметил, что не сразу осознал, в чем дело.

"А дело в том, что я просто рос в Ленинграде, в центре города вырос и все вот, что вокруг меня было, я с детства это наблюдал. И только позднее я осознал, насколько это важно – вот эта гармония, запечатленная в камне. Она формирует образ мысли человека, формирует даже его определенный культурный код. Вот насколько важна ваша работа", – заметил российский лидер, обращаясь к урбанистам.

Он также подчеркнул, что креативные люди и художники "делают то, что часто является гордостью страны". Путин добавил, что их работа "остается на века, фиксирует определенный момент развития истории того или иного государства". По его словам, специалисты формируют картину жизни определенной эпохи. Глава государства это назвал дополнительной ступенью к развитию.

Кроме того, Путин призывал беречь исторический облик и уникальность российских городов и поселков при их модернизации. Президент обратил внимание на особое отношение к Дальнему Востоку. Глава РФ отметил, что за последнее время в развитии экономики, промышленности и инфраструктуры региона сделано многое.

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