Рособрнадзор объявил предостережения 15 учебным заведениям

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Рособрнадзор выдал предостережения 15 учебным заведениям. Об этом сообщила организации в мессенджере MAX.

Предостережения получили Северо-Западный университет, Российская международная академия туризма, Тюменская библейская семинария христиан веры евангельской, Кубанский евангельский христианский университет. Кроме того, в список вошли Московский теологический институт христиан веры евангельской и Санкт-Петербургский христианский университет.

Ведомство предложило им принять меры по соблюдению образовательных требований. Информацию о предостережениях разместили в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Ранее Рособрнадзор объявил предостережения 19 высшим учебным заведениям. В перечень образовательных организаций попали Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской православной церкви, Московский исследовательский университет имени Л. С. Выгодского и Балтийский технологический университет.