117 тысяч человек поступили в российские университеты

Фото: 123RF.com/creativestocks

В российские университеты уже зачислены 117 тысяч человек в соответствии с правилами приема, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Из общего числа поступивших по отдельной квоте для участников специальной военной операции и их детей зачислены 41 811 человек.

"Эти категории абитуриентов зачисляются в приоритетном порядке", – пояснил министр.

Он уточнил, что на отдельную квоту в 2026 году было выделено 56 684 места. На данный момент она заполнена чуть более чем на 73%.

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила, что случаи, когда абитуриенты с максимальными баллами не проходят на бюджет из-за льготников, являются исключением.

Тем не менее на фоне резонансного случая с абитуриентом, набравшим 310 баллов, но не получившим бюджетное место, парламентарий предложила оптимизировать систему олимпиадных льгот – пересмотреть список соревнований, сроки действия дипломов и их соответствие выбранным специальностям, чтобы обеспечить равные возможности для всех талантливых выпускников.