Движение в Москве ограничат 8 и 9 августа из-за триатлона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 10:51

Общество

117 тысяч человек поступили в российские университеты

Фото: 123RF.com/creativestocks

В российские университеты уже зачислены 117 тысяч человек в соответствии с правилами приема, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Из общего числа поступивших по отдельной квоте для участников специальной военной операции и их детей зачислены 41 811 человек.

"Эти категории абитуриентов зачисляются в приоритетном порядке", – пояснил министр.

Он уточнил, что на отдельную квоту в 2026 году было выделено 56 684 места. На данный момент она заполнена чуть более чем на 73%.

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила, что случаи, когда абитуриенты с максимальными баллами не проходят на бюджет из-за льготников, являются исключением.

Тем не менее на фоне резонансного случая с абитуриентом, набравшим 310 баллов, но не получившим бюджетное место, парламентарий предложила оптимизировать систему олимпиадных льгот – пересмотреть список соревнований, сроки действия дипломов и их соответствие выбранным специальностям, чтобы обеспечить равные возможности для всех талантливых выпускников.

Читайте также


образованиеобщество

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика