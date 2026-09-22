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22 сентября, 15:17

Общество

В ФАС заявили, что расходы на безопасность не изменят тарифы на электроэнергию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Федеральная антимонопольная служба России подготовила проект приказа, который учитывает неподконтрольные расходы сетевых организаций, в том числе на защиту персонала и инфраструктуры электросетей от средств поражения. Эти изменения не повлияют на тарифы на электроэнергию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Включение таких расходов в валовую выручку будет проводиться по решению федеральных и региональных органов власти в тех регионах, где появится необходимость. Главы субъектов также могут оказать меры поддержки сетевым организациям, в том числе предоставив субсидии из средств регионального бюджета.

При этом тарифы на электроэнергию, как и прежде, будут устанавливаться с учетом всех ограничений предельных индексов платы населения.

Ранее сообщалось, что Минфин России вместе с представителями отраслей готовит поправки в налоговый орган для учета расходов на защиту и восстановление объектов после атак беспилотников. Замминистра финансов Алексей Сазанов уточнил, что речь идет не о возмещении ущерба, а об учете трат на оборону и восстановление зданий.

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