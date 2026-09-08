Сотрудники почты в РФ получат антидроновые ружья

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Правительство России включило антидроновые ружья в перечень служебного и гражданского оружия, а также специальных средств для сотрудников почты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ кабмина.

До этого в перечень входили девятимиллиметровые пистолеты, в том числе для перевозчиков денежных средств, травматическое оружие, электрошокеры, бронежилеты и другие средства защиты. Теперь его дополнили техническими средствами "противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам, беспилотным транспортным средствам и иным автоматизированным комплексам".

Оружие выдается по нормам, установленным правительством. В зависимости от выполняемых задач – охраны почтамта, сопровождения денежных средств и других – определяются характер оружия и нормы расхода патронов на успешное им овладение.

Ранее Владимир Путин поддержал предложение разрешить добровольцам с категорией годности "Д" проходить службу в региональных подразделениях, занимающихся защитой объектов от беспилотников.

С инициативой к главе государства обратился военный корреспондент Евгений Поддубный, входящий в пятерку лидеров предвыборного списка "Единой России". Он предложил в порядке исключения допускать к службе добровольцев, получивших тяжелые ранения, если они способны выполнять поставленные задачи, в том числе в подразделениях БАРС, охраняющих города, села и предприятия от дронов.