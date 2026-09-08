08 сентября, 07:12Экономика
Wildberries и Ozon не зафиксировали оттока продавцов после атак БПЛА
Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Маркетплейсы Wildberries и Ozon не отмечают ухода продавцов на альтернативные площадки после атак на логистическую инфраструктуру. Об этом рассказал ТАСС президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
"Ни одна из платформ не отмечает оттока продавцов", – заявил Соколов, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, маркетплейсы остаются привычным каналом для миллионов покупателей.
Ранее Ozon опроверг информацию о повышении цен на товары из-за атак на логистические центры. В компании подчеркнули, что обсуждения в интернете о росте цен не имеют оснований. Более того, в период с 20 августа по 1 сентября цены на товары для покупателей уменьшились на 3,5%.
В Минпромторге заявили, что меры господдержки, которые получают продавцы Wildberries, пострадавшие от атак БПЛА, следует распространить на селлеров других маркетплейсов, включая Ozon.
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