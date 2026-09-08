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08 сентября, 07:31

Общество

Жители СВАО отправили с начала года более 120 тонн гумгрузов в зону СВО

Фото: пресс-служба волонтерского объединения "Команда СВАО"

С начала 2026 года районные управы, волонтерские организации и жители Северо-Восточного административного округа (СВАО) Москвы доставили на передовую свыше 120 тонн гуманитарных грузов. За это время активисты совершили более 20 выездов в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщил портал мэра и правительства столицы.

В каждом из 17 районов округа организованы пункты сбора помощи, изготовления маскировочных сетей и других предметов первой необходимости. На постоянной основе в них работают более 500 человек.

Глава объединения Яна Воробьева сообщила, что "Команда СВАО" каждый месяц организует не менее трех гуманитарных конвоев. Участники отвечают на конкретные запросы военнослужащих, военных частей и медицинских учреждений, а также собирают вещи для жителей прифронтовых районов, детских домов, больниц и школ.

С начала года "Команда СВАО" направила в зону СВО более 7,5 тонны питьевой воды и 20 тонн продуктов питания, десятки генераторов, сотни антидроновых одеял, газовых баллонов, носилок и более 700 маскировочных сетей. На средства, собранные жителями, были закуплены квадроцикл, два мотоцикла, автомобили УАЗ и "Нива", а также 14 беспилотников, антенна для спутникового интернета и другое необходимое оборудование.

В Отрадном каждую неделю добровольческие организации "Стрела добра", "Добромамы" и "Супы Отрадное" совместно с управой района при поддержке фондов "Народная помощь" и "Частичка тепла" отправляют на фронт в среднем более тонны помощи. В составе конвоев – камуфляжные сети, медикаменты, домашние заготовки, горюче-смазочные материалы, FPV-дроны, стройматериалы.

Кроме того, в Марфине администрация муниципального округа вместе с волонтерской группой "Сердце Марфино" направляет посылки в Курскую область, а также на Запорожское и Харьковское направления. Активисты изготавливают маскировочные сети, маскхалаты, антидроновые шторы, окопные свечи и антитепловизионные пончо, поставляют комплектующие для квадрокоптеров и стройматериалы. Подшефный детский реабилитационный центр в поселке Мирное Запорожской области регулярно получает одежду, обувь, игрушки и канцелярские товары.

В Ростокине помощь собирает бригада "Труженики тыла Ростокино" под кураторством совета муниципальных депутатов. Организация взаимодействует с фондом "Попечительство и забота" из Таганрога и общественниками совета семей района Отрадное. Волонтеры помогают бойцам на Херсонском, Запорожском и Константиновском направлениях.

В среднем из каждого волонтерского центра в СВАО гуманитарные конвои формируют 3–4 раза в квартал. Объем грузов – от 15 до 20 тонн. В основном это маскировочные сети, окопные свечи, электроника, стройматериалы и товары медицинского назначения.

Ранее сообщалось, что московские предприниматели, участвующие в проекте "Лето в Москве", активно сотрудничают с благотворительными фондами и волонтерами, направляя средства на закупку необходимого для военнослужащих.

Благодаря бесплатному предоставлению городом торговых павильонов, представители малого бизнеса имеют возможность направлять дополнительные ресурсы на поддержку бойцов.

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