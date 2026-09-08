08 сентября, 08:02Политика
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Вооруженные силы России (ВС РФ) в ночь на вторник, 8 сентября, нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам на Украине, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что в результате удалось поразить объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, которые служат для производства и хранения БПЛА и крылатых ракет ВСУ.
Также ВС РФ поразили логистические и распределительные центры грузов военного назначения в Киеве и Киевской области, а также объекты в порту Черноморск Одесской области, используемые для разгрузки военных грузов. Кроме того, поражен морской танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ.
Ранее Вооруженные силы РФ поразили патрульный катер типа "Тарантул" и резервуары с топливом в порту Одессы. Кроме того, в порту Измаил был ликвидирован причальный терминал, который обеспечивал разгрузку морских судов с военными грузами, ангары с западной военной техникой и склады безэкипажных катеров.
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