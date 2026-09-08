Лавров пожалел Британию из-за ее обещания поддерживать Украину до конца

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Британии придется тяжело, если она сдержит обещание поддерживать Украину "до конца". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

"Поскольку конец Украины не радостен, мне жаль Британию", – отметил глава МИД РФ.

Ранее Лавров предупредил, что Москва оставляет за собой право считать участие британских ракетных войск в ударах по России прямым вступлением Лондона в украинский конфликт. Он также напомнил слова Владимира Путина о том, что Россия готова защищать свои интересы в любой точке Мирового океана.

По его словам, открытое участие британских военных будет иметь соответствующие последствия. Также глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Великобритании стоит задуматься о своем будущем и опасаться реакции России.