Суд взыскал более 114 млн рублей с осужденных по делу Долиной

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Лефортовский суд Москвы взыскал более 114 миллионов рублей с двух мошенников, обманувших певицу Ларису Долину при продаже квартиры в Хамовниках. Решение было принято по иску артистки к Анжеле Цырульниковой и Андрею Основе, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение инстанции.

Суд постановил солидарно взыскать с ответчиков 114 миллионов 120 тысяч рублей. Еще 335 тысяч рублей составила госпошлина.

Исковые требования к Артуру Каменецкому суд выделил в отдельное производство, поскольку установить его местонахождение не удалось. Также выделено в отдельное производство, а затем приостановлено было дело Дмитрия Леонтьева, который подписал контракт с Минобороны РФ и убыл в зону СВО.

Долина стала фигуранткой громкого спора о квартире после того, как в 2024 году продала жилье, а полученные от сделки деньги отдала злоумышленникам. По уголовному делу проходили четыре человека – Цырульникова, Каменецкий, Основа и Леонтьев. Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от четырех до семи лет, а также штрафы.

После этого артистка добилась признания сделки с квартирой недействительной и вернула право собственности на жилье. Однако покупательница Полина Лурье обжаловала это решение, и в 2025 году Верховный суд признал право собственности на квартиру за ней.

В январе 2026 года Мосгорсуд постановил выселить Долину. Позже ее адвокат сообщила, что певица и ее внучка покинули квартиру, а ключи передали Лурье.