Верховный суд признал за Лурье право собственности на квартиру по делу Долиной

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Верховный суд РФ признал право собственности на квартиру певицы Ларисы Долиной за покупательницей Полиной Лурье по ее жалобе. Об этом заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

"Из резолютивной части решения суда следует, что иск Долиной к Лурье отклонен в полном объеме", – приводит слова адвоката ТАСС.

Согласно решению инстанции, которая отменила предыдущее постановление по спору, Долина должна покинуть спорную квартиру. В противном случае Мосгорсуд рассмотрит иск о ее принудительном выселении, который был направлен Верховным судом в апелляционную инстанцию.

В августе 2024 года Долина стала жертвой мошенников. Злоумышленники уговорили ее продать квартиру, а затем перевести вырученные средства и другие деньги на некий "безопасный счет".

Расследование дела, возбужденного по статье о мошенничестве, было завершено в июле 2025-го. Сумма общего ущерба превысила 317,6 миллиона рублей.

Суд приговорил фигурантов дела Андрея Основу к 4 годам тюрьмы, а Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7 годам лишения свободы. Последняя также должна выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные фигуранты – по 900 тысяч рублей.

Кроме того, Долина смогла оспорить сделку о продаже квартиры в суде. В результате право собственности на имущество было сохранено за певицей.

После этого на артистку обрушилась волна хейта. Также было установлено, что Лурье заплатила за Долину налог на имущество физлиц в размере более 100 тысяч рублей.

Покупательница квартиры отказалась от мирового соглашения в споре за недвижимость. В свою очередь, Долина пообещала, что вернет Лурье деньги за квартиру.