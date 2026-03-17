В нацпарке "Лосиный остров" начали петь лазоревки

В национальном парке "Лосиный остров" запели лазоревки. Об этом сообщили в телеграм-канале парка.

"В середине марта у птиц начинается активная фаза подготовки к гнездованию", – отмечается в публикации.

В это время самцы отпугивают соперников своим пением и показывают яркое оперение. Они также находят место для строительства гнезда. Обычно это скрытые ниши или дупла на высоте до 3 метров от земли, откуда птицы иногда выселяют мелких грызунов.

Чтобы создать пару, самец лазоревок берет на себя добычу пищи для самки.

"Так он убеждает избранницу в своей надежности и способности вырастить потомство", – объяснили в нацпарке.

Если весна ранняя, некоторые пары откладывают яйца уже в конце марта.

Сейчас лазоревки питаются в лесу прошлогодними семенами и ягодами, находят первых насекомых, например тлю и гусениц, а также их личинки. С помощью клюва птицы пробивают кору деревьев и добывают древесный сок.

