Первых скворцов заметили в Парке Горького в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичный Парк Горького вернулись скворцы, сообщается в телеграм-канале парка.

"Это верный знак, что началась настоящая весна", – говорится в публикации.

В парке отметили, что узнать скворца можно по скрипучим трелям и свистам, которые он издает. Кроме того, эти птицы способны повторять различные звучи, в том числе воспроизводить человеческий голос.

Ранее орнитолог Павел Квартальнов рассказал, что в первой половине марта, помимо скворцов, в Москву возвращаются после зимовки грачи и жаворонки. Эксперт указал, что в начале весны в Москву также прилетают грачи, чибисы, кулики и полевые жаворонки.