12 марта, 14:34

В мире
SHOT: девочка заразилась кожной инфекцией после укуса комара на Бали

Девочка заразилась кожной инфекцией после укуса комара на Бали

Фото: телеграм-канал SHOT

Трехлетняя девочка заразилась кожной инфекцией после укуса комара и купания в бассейне на Бали. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Уточняется, что ребенка покусали насекомые еще в начале отдыха. Позднее она искупалась в теплом бассейне, после чего на коже начали появляться пятна. Родители заподозрили ветрянку и вызвали врача. Как указали журналисты, новые поражения на коже возникали прямо во время осмотра.

Через два дня девочку доставили в больницу, где ей диагностировали бактериальную инфекцию импетиго. Выяснилось, что у ребенка чувствительная кожа: через ранки от укусов в организм попали бактерии, которые затем размножились из-за плохо хлорированной воды в бассейне, говорится в материале.

По данным СМИ, в настоящее время девочка лечится антигистаминными препаратами и специальными мазями. Медики запретили ей купаться в море и бассейне до полного выздоровления.

Ранее несколько россиян умерли из-за различных инфекций на туристическом острове Фукуок во Вьетнаме. Дипломат Тимур Садыков отметил, что в генконсульство часто поступает информация о гражданах России, которые попадают в больницу с жалобами на пищевые отравления и более серьезные заболевания.

