Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
14 марта, 08:52

Общество

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на пивные напитки

Росстандарт утвердил новый межгосударственный стандарт на пивные напитки, смягчающий требования к высоте пены и ее стойкости. ГОСТ вступит в силу с 1 июля 2026 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в России действует национальный стандарт для пивных напитков. Согласно новым нормативам, высота пены должна составлять 15 миллиметров, а стойкость – 1 минуту. В действующем образце эти показатели были выше: 30 миллиметров и 3 минуты соответственно.

В свою очередь, для пивных напитков с добавлением сока и безалкогольных вариантов высота пены должна быть не менее 20 миллиметров, а стойкость – не менее 1 минуты. Кроме того, в стандарте установлены допустимые отклонения по содержанию этилового спирта для пивных напитков, за исключением безалкогольных. Эти отклонения составляют примерно 0,5%.

Указанные напитки по ГОСТу должны изготавливаться из пива, доля которого составляет не менее 40%, или из пивного сусла, приготовленного из пивоваренного солода (не менее 40% массы сырья). В состав также могут входить различные фруктовые, овощные, растительные и пряно-ароматические ингредиенты, которые не разрешены в традиционном пивоварении. Например, в пивных напитках допустимо использовать больше сахаросодержащих продуктов, чем в пиве, где их количество ограничено 2%.

Как уточнили в Росстандарте, пивные напитки отличаются разнообразием внешнего вида, цвета и вкуса, которые зависят от типа используемого сырья – соков, томатов, овощей, пюре и специй. Вкусовые и ароматические характеристики варьируются от фруктовых и ягодных до пряных, сладких, кислых и солоноватых. Конкретные параметры ароматов и вкусов определяются производителем в соответствии с его рецептурой и технологической документацией.

Новый ГОСТ создан на базе существующего, чтобы выполнить требования технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции". Документ также включает новые межгосударственные стандарты для определения подсластителей, синтетических красителей и консервантов. Вместе с тем в него добавлены нормы для установления подлинности и выявления фальсификации пивных напитков, а также для решения других спорных вопросов.

В 2027 году в России появится новый ГОСТ на пиво, в том числе безалкогольное. Стандарт разрешит применять ржаной, просяной, гречишный и другие солоды.

Он также уточняет термин "пиво". Под ним теперь понимается пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта, который образовался в процессе брожения пивного сусла.

общество

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика