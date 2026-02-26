Форма поиска по сайту

26 февраля, 08:50

В России появится новый ГОСТ на пиво в 2027 году

Фото: depositphotos/maroti

Новый ГОСТ на пиво, в том числе безалкогольное, появится в России в 2027 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы Роскачества.

Согласно текущему стандарту, предполагается использование только пшеничного и ячменного солода. При этом их доля должна должна быть не меньше 80%. В свою очередь, новый стандарт предлагает использовать ржаной, просяной, гречишный и другие солоды.

Он также уточняет термин "пиво". Под ним теперь понимается пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта, который образовался в процессе брожения пивного сусла. Она изготовлена из пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов, питьевой воды или подготовленной питьевой воды с использованием пивных дрожжей, с добавлением или без добавления специального пивоваренного солода, без добавления этилового спирта, ароматизаторов и пищевых добавок.

Кроме того, появилось определение и безалкогольного пива. Под ним понимается пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта не более 0,5%.

Ранее Минпромторг России предложил поддержать пивоваров запуском специализированных ярмарок пива по аналогии с винными.

В министерстве подчеркнули, что поддержка отрасли рассматривается через стимулирование внутреннего спроса и развитие каналов продвижения продукции. Отмечалось, что это становится актуальным на фоне снижения продаж и сокращения производства.

