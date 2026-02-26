Форма поиска по сайту

26 февраля, 17:17

Безопасность

Москвичей предупредили о мошенниках под видом сотрудников поликлиник

Мошенники начали присылать сообщения москвичам, представляясь сотрудниками поликлиник. Об этом предупредили в пресс-службе столичного Депздрава.

Горожан предупредили, что аферисты предлагают обновить данные медицинской карты и просят назвать для этого код из СМС. В случае отказа они заявляют, что медицинские услуги могут быть приостановлены. На самом деле оказывается, что это коды для доступа к аккаунту жертвы на портале "Госуслуги" или к приложениям банков.

В департаменте напомнили, что сотрудники поликлиник никогда не просят коды из СМС и не могут "приостанавливать" оказание медицинских услуг. Там призвали не сообщать персональные данные незнакомцам.

Ранее мошенники начали рассылать россиянам фишинговые письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками и предложением их отменить. Потенциальная жертва получает сообщение с текстом о скрытых подписках и ссылкой, ведущей на поддельный сайт. Для "отмены" пользователя просят авторизоваться или ввести данные карты.

