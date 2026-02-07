Россиян предупредили о мошеннических звонках с коротких номеров банков

Фото: depositphotos/bacho123456

Злоумышленники активно используют технологию подмены номера, чтобы звонить россиянам, выдавая себя за сотрудников банков. О этом РИА Новости рассказала координатор платформы "Мошеловка", руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

По ее словам, такие атаки нацелены на короткие номера кредитных организаций, которым клиенты традиционно доверяют. Речь идет об известных номерах, таких как 900 (Сбер), 1000 (ВТБ) или 400 (Газпромбанк).

Эти номера клиенты часто используют для связи со службой поддержки, блокировки карт или получения информации. С них же приходят смс-уведомления и звонки от сотрудников банка по служебным вопросам.

"Увидев звонок или сообщение с этого номера или с короткого номера, очень на него похожего, граждане забывают об осторожности. Этой особенностью мошенники и пользуются", – пояснила Лазарева.

По ее словам, для подмены идентификатора вызывающего абонента преступники применяют технологии IP-телефонии и специальные программы. Эти инструменты позволяют отобразить на экране телефона жертвы любой нужный номер, включая официальные короткие номера банков.

Эксперт призвала граждан сохранять бдительность даже при звонках с известных номеров и помнить, что банки никогда не запрашивают по телефону конфиденциальные данные, такие как полные реквизиты карт, коды из смс или пароли от онлайн-банка.

