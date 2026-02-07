Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:38

Безопасность

Россиян предупредили о мошеннических звонках с коротких номеров банков

Фото: depositphotos/bacho123456

Злоумышленники активно используют технологию подмены номера, чтобы звонить россиянам, выдавая себя за сотрудников банков. О этом РИА Новости рассказала координатор платформы "Мошеловка", руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

По ее словам, такие атаки нацелены на короткие номера кредитных организаций, которым клиенты традиционно доверяют. Речь идет об известных номерах, таких как 900 (Сбер), 1000 (ВТБ) или 400 (Газпромбанк).

Эти номера клиенты часто используют для связи со службой поддержки, блокировки карт или получения информации. С них же приходят смс-уведомления и звонки от сотрудников банка по служебным вопросам.

"Увидев звонок или сообщение с этого номера или с короткого номера, очень на него похожего, граждане забывают об осторожности. Этой особенностью мошенники и пользуются", – пояснила Лазарева.

По ее словам, для подмены идентификатора вызывающего абонента преступники применяют технологии IP-телефонии и специальные программы. Эти инструменты позволяют отобразить на экране телефона жертвы любой нужный номер, включая официальные короткие номера банков.

Эксперт призвала граждан сохранять бдительность даже при звонках с известных номеров и помнить, что банки никогда не запрашивают по телефону конфиденциальные данные, такие как полные реквизиты карт, коды из смс или пароли от онлайн-банка.

Ранее СМИ сообщили, что злоумышленники начали применять новую схему мошенничества, представляясь сотрудниками поликлиник. Под предлогом якобы организационных изменений они выманивают личные данные у россиян.

Читайте также


безопасность

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика