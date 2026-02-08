Форма поиска по сайту

08 февраля, 07:41

Происшествия

Восемь человек погибли при взрыве на биотехнологическом заводе в Китае

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В результате взрыва на биотехнологическом заводе на севере Китая погибли восемь человек. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Отмечается, что инцидент произошел на предприятии компании "Цзяпэн" в уезде Шаньинь городского округа Шочжоу провинции Шаньси. На месте происшествия ведутся аварийно-спасательные работы.

К расследованию причин ЧП приступила специально созданная рабочая группа. Проведено задержание юридического представителя компании-владельца завода.

Точная причина взрыва, а также информация о возможном количестве людей, находившихся на территории предприятия в момент инцидента, не уточняются.

Ранее взрыв произошел в столице Пакистана. Бомба сработала внутри мечети. По последним данным, в результате происшествия погибли 31 человек. Еще 169 получили ранения различной степени тяжести.

